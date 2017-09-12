У телеканалу "UA:Перший" немає грошей на показ Олімпіад 2018-2020

Телеканал «UA:Перший» заявив про відсутність коштів на трансляції Олімпійських ігор 2018-го і 2020 роках.

Загальна сума вартості прав на обидві Олімпіади становить 3 мільйони доларів, з яких 600 тисяч необхідно заплатити вже до кінця цього року.

Крім того, на забезпечення сигналу, облаштування студії і відправку двох знімальних груп в Корею і Японію необхідно ще близько 4,6 мільйонів гривень.

Читайте такожНа участь у зимовій Олімпіаді-2018 будуть претендувати 57 українських спортсменів Компанія просить Кабмін збільшити фінансування з 970,79 млн грн до 1 млрд 294,4 млн грн, а також звернулася в Мінфін для створення окремої програми на фінансування трансляції Олімпійських ігор.

"Як громадський мовник ми хочемо, щоб українці мали можливість побачити це свято спорту на своїх екранах і, звичайно ж, мали можливість підтримати нашу збірну. Однак поки ситуація патова. Ми не маємо коштів і в умовах колосального недофінансування не можемо нічого з цим вдіяти. Зараз ситуація повністю залежить від рішення Мінфіну", - заявила член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Інна Гребенюк, яку цитує 1tv.com.ua.

У свою чергу, віце-президент НОК України Микола Томенко заявив, що замість показу Ігор «UA:Перший» планує транслювати чемпіонат світу з футболу в 2018 році, на який було виділено 26 мільйонів гривень.