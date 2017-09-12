Російського спортсмена дискваліфікували за футболку з портретом Путіна
Атлет порушив норми регламенту - цей інцидент з санкціями щодо росіян вже не перший.
Міжнародна федерація пауерліфтингу (IPF) дискваліфікувала російського спортсмена Володимира Балинця за те, що на церемонії нагородження він показав футболку із зображенням президента Росії Володимира Путіна.
Інцидент стався в серпні на чемпіонаті Європи з класичного жиму у Фінляндії, повідомляє "Советский спорт". Зійшовши на п'єдестал, Балинець, який на турнірі здобув перемогу, розстебнув куртку і продемонстрував футболку із зображенням Путіна.
Таким чином, він порушив статтю регламенту IPF, що забороняє демонстрацію політичних і релігійних символів. Федерація прийняла рішення відсторонити Балинцая від міжнародних змагань до кінця 2017 року.
32-річний Балинець — багаторазовий чемпіон Росії з пауерліфтингу серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. У 2012 році він завоював срібну медаль Паралімпійських ігор у Лондоні, а два роки потому став бронзовим призером чемпіонату світу у ваговій категорії до 49 кг.
Інцидент з санкціями щодо росіян за демонстрацію футболок із зображенням Путіна далеко не перший. У 2016 році у скандал потрапив футболіст московського «Локомотива» Дмитро Тарасов. Півзахисник показав портрет президента РФ після матчу проти «Фенербахче». Футбольна влада виявилася більш лояльною до акції Тарасова і лише оштрафувала гравця на круглу суму.