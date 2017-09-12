Російського спортсмена дискваліфікували за футболку з портретом Путіна

Міжнародна федерація пауерліфтингу (IPF) дискваліфікувала російського спортсмена Володимира Балинця за те, що на церемонії нагородження він показав футболку із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Інцидент стався в серпні на чемпіонаті Європи з класичного жиму у Фінляндії, повідомляє "Советский спорт". Зійшовши на п'єдестал, Балинець, який на турнірі здобув перемогу, розстебнув куртку і продемонстрував футболку із зображенням Путіна.

Таким чином, він порушив статтю регламенту IPF, що забороняє демонстрацію політичних і релігійних символів. Федерація прийняла рішення відсторонити Балинцая від міжнародних змагань до кінця 2017 року.

32-річний Балинець — багаторазовий чемпіон Росії з пауерліфтингу серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату. У 2012 році він завоював срібну медаль Паралімпійських ігор у Лондоні, а два роки потому став бронзовим призером чемпіонату світу у ваговій категорії до 49 кг.

Інцидент з санкціями щодо росіян за демонстрацію футболок із зображенням Путіна далеко не перший. У 2016 році у скандал потрапив футболіст московського «Локомотива» Дмитро Тарасов. Півзахисник показав портрет президента РФ після матчу проти «Фенербахче». Футбольна влада виявилася більш лояльною до акції Тарасова і лише оштрафувала гравця на круглу суму.