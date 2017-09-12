Збірна України стала кращою на Кубку Європи з кіокушин карате

У місті Сольнок (Угорщина) відбулись змагання за Кубок Європи з кіокушин карате (WKO ShinKyokushinkai) - SZOLNOK CUP 2017.

Спортсмени збірної України посіли перше загальнокомандне місце та вибороли 5 медалей, з них: 3 золоті і 2 бронзові, а полтавчанин Анатолій Журавель за підсумками турніру отримав приз "Кращий боєць" Кубка Європи.

Отже, українці тричі підіймалися на найвищу сходинку турнірного п'єдесталу в куміте інддо серед дорослих спортсменів. Володарями кубку стали: Олена Вересняк у вазі до 50 кг, Богдан Лемішко у ваговій категорії до 65 кг та «Кращий боєць» КЄ-2017 Анатолій Журавель у ваговій категорії за 85 кг.

Бронзу для національної збірної здобули Ігор Котляревський у ваговій категорії до 85 кг та Олександр Кривко у ваговій категорії за 85 кг, повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.