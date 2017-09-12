Загрози безпеки на ОІ-2018 через напруженість, пов'язану з КНДР, немає – президент МОК Бах

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що немає ніякої загрози безпеки на Олімпійських іграх у 2018 році в Пхенчхані (Південна Корея) через напруженість між КНДР і деякими іншими країнами, повідомляє Р-Спорт.

КНДР 3 вересня заявила про успішне випробування водневого боєзаряду, який призначений для оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. За тиждень до цього КНДР провела випробування балістичної ракети, яка перелетіла через територію Японії. Рада Безпеки ООН у понеділок ввечері ввела нові санкції відносно КНДР.

"Немає навіть натяку, що існує загроза безпеці на Іграх-2018 через напруженість між КНДР і деякими іншими країнами. Ми тримаємо двері відкритими для спортсменів КНДР. Це наш політичний нейтралітет. Я не бачу цього (можливої відмови деяких команд від участі в Олімпіаді) прямо зараз, тому що є чіткі зобов'язання. Ми сподіваємося, що дипломатія і мир будуть переважати на Корейському півострові", - цитує Баха агентство Франс Прес.

Глава МОК відзначив, що в даний час обговорюється формулювання традиційного олімпійського перемир'я, яке повинна бути представлено в ООН у листопаді.

"Ми сподіваємося, що це обговорення, якому ми допомагаємо, буде успішним, і ця резолюція буде прийнята", - сказав Бах.

Як повідомляв УНІАН, зимова Олімпіада-2018 в Пхенчхані відбудеться з 9 по 25 лютого.