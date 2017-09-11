Медалісти Олімпійського фестивалю та їх тренери отримуватимуть стипендії НОК України
Таке рішення було прийнято під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України.
Виконком Національного олімпійського комітету України під головуванням президента НОК Сергія Бубки ухвалив рішення про призначення стипендій чемпіонам і призерам ЄЮОФ-2017, ща завершився в Дьорі, повідомляє НОК України.
З XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), що в липні-2017 проходив в угорському Дьорі, наші спортсмени повернулись з 8 нагородами, де 3 – найвищого ґатунку, 4 – срібного і 1 – бронзового.
Протягом року, починаючи з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року медалісти та їх наставники отримуватимуть стипендії.
«Дуже важливо на цьому етапі підтримати перспективну молодь, на яку ми розраховуємо і сподіваємось побачити через певний час на олімпійському п’єдесталі», - наголосив Сергій Бубка.
Подібна ініціатива Національного олімпійського комітету діє з 2010 року. НОК виплачує стипендії усім чемпіонам і призерам ЄЮОФ та Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам.