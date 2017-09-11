Медалісти Олімпійського фестивалю та їх тренери отримуватимуть стипендії НОК України

Виконком Національного олімпійського комітету України під головуванням президента НОК Сергія Бубки ухвалив рішення про призначення стипендій чемпіонам і призерам ЄЮОФ-2017, ща завершився в Дьорі, повідомляє НОК України.

З XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), що в липні-2017 проходив в угорському Дьорі, наші спортсмени повернулись з 8 нагородами, де 3 – найвищого ґатунку, 4 – срібного і 1 – бронзового.

Протягом року, починаючи з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року медалісти та їх наставники отримуватимуть стипендії.

«Дуже важливо на цьому етапі підтримати перспективну молодь, на яку ми розраховуємо і сподіваємось побачити через певний час на олімпійському п’єдесталі», - наголосив Сергій Бубка.

Подібна ініціатива Національного олімпійського комітету діє з 2010 року. НОК виплачує стипендії усім чемпіонам і призерам ЄЮОФ та Юнацьких Олімпійських ігор, а також їх тренерам.