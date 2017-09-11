Шашкісти Анікєєв і Мотричко потрапили в призери Кубка світу

Міжнародні гросмейстери з України Юрій Анікєєв і Вікторія Мотричко вибороли відповідно, бронзу та срібло Кубку світу з шашок, який проходили у Польщі з 4 по 10 вересня повідомляли УНІАН у Федерації шашок України.

У польському місті Карпач зібралися найсильніші шашкісти світу ,щоб перед майбутнім Чемпіонатом світу в Таллінні, який пройде в жовтні, провести ,як кажуть,"розвідку боєм".

Понад 70 спортсменів боролися зо перемогу на етапі Кубка світу. Тим вагоміший успіх гросмейстера з Харкова,який за два тури до кінця вийшов у лідери і в напруженій боротьбі зумів завоювати третє місце на фініші.

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Це дозволило Мотричко за підсумками року завоювати третє місце на Кубку світу .Також в Карпачі спортсмени розіграли і комплекти медалей 6-го Чемпіонату Європи з шашок-100 у рапіді (зі швидких шашок).

У жінок бронзову нагороду завоювала українка Вікторія Мотричко.

У чоловіків лише за коефіцієнтом Юрій Анікєєв не потрапив у трійку призерів і зайняв 4 місце.

Варто відзначити успішні виступи на цих престижних турнірах наших досвідчених гросмейстерів Артема Іванова, Ігоря Кірзнера, Ольги Балтажі, Юлії Макаренкової,а також молодих спортсменів Ореста Слави з Івано-Франківська та ученицю ліцею Нових інформаційних технологій Віру Попругу, яка в 14 років зуміла потрапити до шістки найсильніших на жіночому Чемпіонаті Європи.