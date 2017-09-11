15-річна українка Марта Костюк виграла юніорський US Open у парному розряді

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею юніорського турніру US Open у парному розряді.

У дуеті з сербкою Ольгою Данилович українка в статусі першого номера посіву вийшла у фінал турніру, де зустрілася з хорватсько-китайським дуетом Леа Бошкович – Хіу Ван і здобула перемогу. Рахунок зустрічі - 6:1, 7:5.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини. За цей час українсько-себский дует зробив 1 ейс, припустився 2 подвійних помилок і взяв 6 брейк-пойнтів. В свою чергу їхні суперниці обійшлися без ейсів, здійснили 1 подвійну помилку і взяли 2 гейми на подачі Костюк – Данилович.

В результаті, Костюк виграла свій другий юніорський турнір Grand Slam у сезоні після перемоги в одиночному розряді Australian Open на старті сезону.