Іспанець Надаль став 16-разовим переможцем турнірів Великого Шолома

У Нью-Йорку завершився останній у цьому році тенісний турнір Великого Шолома - Відкритий чемпіонат США.

У фінальному матчі чоловічого одиночного розряду перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль обіграв південноафриканця Кевіна Андерсона в трьох сетах з рахунком 6:3, 6:3, 6:4.

Матч тривав 2 години 27 хвилин. Іспанець зробив 1 ейс, допустив 1 подвійну помилку і реалізував 4 брейк-пойнти з 9-ти. На рахунку Андерсона 10 ейсів і 4 подвійні помилки, при цьому суперник Надаля не зробив за гру жодного брейка.

Таким чином, 31-річний Надаль став володарем 16-го титула на турнірах Великого Шолома, наблизившись до показника Роджера Федерера, у якого 19 подібних титулів.

На рахунку Надаля 10 перемог на Ролан Гаррос, 3 тріумфи на US Open, 2 перемоги на Вімблдоні і 1 трофей Australian Open.