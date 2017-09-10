Українська тенісистка Катерина Козлова виграла перший турнір WTA в кар'єрі

118-та ракетка світу українка Катерина Козлова стала переможницею турніру категорії WTA Challenger в китайському Даляні.

У фіналі наша спортсменка перемогла колишню другу ракетку світу росіянку Віру Звонарьову з рахунком 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин. За цей час Козлова зробила три ейси, п'ять брейків і не припустилася жодної подвійної помилки. На рахунку Звонарьової одна подача навиліт, два брейки і три помилки при введенні м'яча в гру.

Відзначимо, що ця перемога стала першою для Козлової на турнірах WTA. До цього у неї було п'ять одиночних титулів ITF.

З понеділка українка оновить свій особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 83-є місце, повідомляє Xsport.

Нагадаємо, на US Open Козлова дійшла до другого кола, де поступилася 17-й ракетці світу Анастасії Севастовій.