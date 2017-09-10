Американська тенісистка Слоун Стівенс виграла US Open

00:27, 10 вересня 2017
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У фіналі 24-річна спортсменка обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіс.

Слоун Стівенс (ліворуч) обіграла у фіналі US Open Медісон Кіс / Reuters

У Нью-Йорку визначилася переможниця жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У фінальній зустрічі 24-річна американка Слоун Стівенс обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіс.

Матч завершився за 59 хвилин у двох сетах легкою перемогою Стівенс - 6:3, 6:0.

Це перша перемога молодої спортсменки на турнірах Великого Шолома.

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Теги: #US Open-2017