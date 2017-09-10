Американська тенісистка Слоун Стівенс виграла US Open

У фіналі 24-річна спортсменка обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіс.

У Нью-Йорку визначилася переможниця жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу. У фінальній зустрічі 24-річна американка Слоун Стівенс обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіс. Матч завершився за 59 хвилин у двох сетах легкою перемогою Стівенс - 6:3, 6:0. Це перша перемога молодої спортсменки на турнірах Великого Шолома.

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