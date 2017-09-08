Юлія Левченко та Ігор Главан - найкращі легкоатлети України в серпні

Федерація легкої атлетики України підвела підсумки голосування з визначення найкращого спортсмена і спортсменки серпня 2017 року, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

І у чоловіків, і у жінок впевнені перемоги здобули атлети, які найкраще проявили себе на чемпіонаті світу в Лондоні.

Серед жінок поза конкуренцією була Юлія Левченко, яка на головному старті сезону завоювала срібну медаль у стрибках у висоту з молодіжним рекордом України - 2 м 01 див. Зазначимо, що Юлія визнана кращою атлеткою місяця другий раз поспіль.

Читайте такожЛевченко з особистим рекордом зайняла 2-е місце на етапі "Діамантової ліги" у стрибках у висотуСеред чоловіків перемога дісталася Ігорю Главану, який у спортивній ходьбі на чемпіонаті світу зайняв 4 місце на дистанції 50 км (3:41.42), а на Всесвітній Універсіаді на дистанції 20 км завоював бронзу в командному заліку і став шостим в особистій першості (1:30.39).

Опитування ФЛАУ традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підбитті підсумків враховувалися, як третину всіх голосів.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Левченко була визнана найкращою спортсменкою серпня за версією НОК України, незалежно від виду спорту.