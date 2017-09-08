Ендрю Парсонс очолив Міжнародний паралімпійський комітет

Новим президентом Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) на генеральній асамблеї організації в Абу-Дабі (ОАЕ) був обраний бразилець Ендрю Парсонс, повідомляє офіційний сайт організації.

На цій посаді він змінив 67-річного британця Філіпа Крейвена, який перебував на чолі організації останні 16 років.

На пост президента МПК також претендували Патрік Джарвіс (Канада), Йон Петерссон (Данія) і Хайді Чжан (Китай). 40-річний Парсонс переміг у першому турі голосування, за нього віддали 84 голоси.

Віце-президентом МПК обраний чотириразовий паралімпійський чемпіон з плавання новозеландець Дуейн Кейл. З перевагою в два голоси він обійшов єдиного конкурента - колишнього кандидата в президенти Петерссона.

Ендрю Парсонс, який до цього був віце-президентом МПК, став третім президентом організації, яка веде свою історію з 1989 року і відповідає за розвиток паралімпійського руху по всьому світу.