Світоліна вперше стане третьою ракеткою світу

Еліна Світоліна гарантувала собі третю сходинку в рейтингу WTA по закінченні Відкритого чемпіонату США, повідомляє Великий теніс України.

Таким чином, вона поб'є історичний національний рекорд Андрія Медведєва, який в кінці травня 1994-го року у віці 19 років піднявся на четверте місце і протримався на цій позиції три тижні.

Читайте такожСвітоліна програла в 1/8 фіналу тенісного US OpenНагадаємо, що в цьому році Еліна Світоліна виграла п'ять титулів WTA, ставши чемпіонкою трьох турнірів Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто), а також двох WTA Internataional (Тайбей, Стамбул). На турнірах Великого Шолома українка вперше зіграла в четвертому колі Вімблдону і Відкритого чемпіонату США, а також записала в свій актив другий чвертьфінал на Ролан Гаррос. Також Еліна Світоліна стала першою тенісисткою в історії, якій вдалося виграти три турніру Premier 5 за один сезон.

Як лідер сезону за кількістю титулів, Еліна Світоліна залишається однією з основних претенденток на путівку на Підсумковий турнір в Сінгапурі, де зіграє вісімка кращих тенісисток в цьому році.