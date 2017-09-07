Виконком НОК погодив систему відбору спортсменів до участі в Іграх-2018

В Олімпійському домі під головуванням президента НОК Сергія Бубки відбулося засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України, повідомляє НОК України.

Основним питанням порядку денного став детальний розгляд підготовки команди України для участі в ХХІІІ зимових Олімпійських іграх 2018 року в м. Пхьочхан (Республіка Корея), до початку яких залишилось 155 днів.

«Сьогодні дуже важливо консолідувати зусилля держави, громадських спортивних організацій, обласних та міських влад, спонсорів та партнерів для сприяння та повного забезпечення гарної підготовки наших атлетів до найважливіших стартів Планети», - наголосив на засіданні Сергій Бубка. Головний олімпієць країни також відзначив, що НОК зі свого боку робить все можливе, зокрема, починаючи з листопада 2016 року і до лютого 2018 року Національний олімпійський комітет виплачує 26 стипендій провідним спортсменам з зимових видів для підготовки до Ігор, а загальний бюджет програми складає 6 мільйонів гривень.

Під час засідання Виконком НОК погодив Систему відбору спортсменів до складу національної збірної команди України для участі в Іграх. Наразі триває ліцензійний відбір спортсменів на найголовніші спортивні старти чотириріччя, який завершиться 15 січня наступного року. 28 січня передбачена остаточна подача спортивних заявок. Нагадаємо, що в травні 2017 року Виконком НОК затвердив список з 57 спортсменів-кандидатів для участі в зимових Олімпійських іграх. Очікується, що до 40 спортсменів зможуть представити Україну на Іграх-2008 у 9-11 зимових видах спорту.

Учасники засідання детально обговорили завершальні етапи підготовки українських спортсменів, приділивши особливу увагу біатлоністам. За словами віце-президента НОК, президента Федерації біатлону Володимира Бринзака завершальний збір нашої провідної збірної запланований у Казахстані, де спортсмени перебуватимуть у схожих до Пхьончхану кліматичних і часових умовах, тренуючись у сучасному центрі. Після завершення збору біатлоністи матимуть доволі зручний прямий переліт безпосередньо до Кореї.

Виконком висловив також своє глибоке занепокоєння питанням телетрансляції Національною суспільною телерадіокомпанією зимових Олімпійських ігор, наголосивши на тому, що Україна повинна в повному обсязі побачити Ігри та вболівати за наших олімпійців.

Як повідомляв УНІАН, Ігри-2018 відбудуться в Пхенчхані (Південна Корея) з 9 по 25 лютого.

Протягом 17 днів близько 2 500 спортсменів з 90 країн світу розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових олімпійських видах спорту.