Українські борці греко-римкого стилю виграли 5 медалей молодіжного ЧС

В Афінах (Греція) на килимах Ano Liosia Olympic Hall завершився юнацький чемпіонат світу зі спортивної боротьби у борців греко-римського стилю, де українці завоювали п'ять медалей, повідомляє СпортОнлайн.

На рахунку наших атлетів – три золоті, одна срібна та одна бронзова медалі.

Читайте такожЗбірна України завершила чемпіонат Європи зі спортивної боротьби з трьома медалямиПереможцями стали Владислав Кузько (до 46 кг), Дмитро Мірошник (до 63 кг) і Владислав Кравченко (до 69 кг). Володарем срібної медалі став Геннадій Завертайло (до 42 кг), бронза в активі Олександра Євдокимова (до 100 кг).

Українські «класики» виграли медальний залік, на другому місці Іран з двома золотими нагородами, на третьому - Азербайджан з одним золотом і двома срібними нагородами.

В командному заліку по очках перемогла збірна Росії (64 очки), на другому місці Іран (50), на третьому Україна (49).