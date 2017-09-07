Федерер не зіграє з Надалем на US Open через поразку від дель Потро

У ніч на четвер в Нью-Йорку відбулися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату США, в одному з яких швейцарець Роджер Федерер програв аргентинцеві Хуану Мартіну дель Потро і не зіграє в півфіналі з Рафаелем Надалем, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 2 години 50 хвилин і завершився перемогою аргентинця в чотирьох партіях - 5:7, 6:3, 6:7 (8:10), 4:6.

Федерер програв два гейми поспіль наприкінці рівного першого сету, після чого впевнено виграв другу партію і зрівняв рахунок по сетах. На жаль шанувальників швейцарського теннисита, домогтися більшого йому не вдалося. Третю партію він в абсолютно рівній боротьбі програв на тай-брейку, а слідом програв і четвертий сет.

Читайте такожФедерер виграв Вімблдонський турнір у восьмий раз в кар'єріТаким чином, третій номер поточного світового рейтингу поступився 24-й ракетці світу.

Раніше в іншому чвертьфіналі Надаль більш ніж впевнено обіграв Андрія Рубльова з Росії (6:1, 6:2, 6:2) і в півфіналі зіграє з дель Потро.

Також визначилися всі чотири півфіналістки жіночого турніру, який перетворився з Відкритого в "закритий" чемпіонат США - Венус Вільямс, Слоан Стівенс, КоКо Вандевеге і Медісон Кейс.

Як повідомляв УНІАН, US Open в 2017 році проходить у Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня.