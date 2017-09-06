Міжнародний паралімпійський комітет продовжив відсторонення Росії від змагань

Виконком Міжнародного паралімпійського комитетеа прийняв рішення про продовження відсторонення Паралімпійського комітету Росії, повідомляє ТАСС.

Разом з тим, російським спортсменам дозволено виступати як нейтральним атлетам у кваліфікаційних змаганнях в чотирьох видах спорту. "Російські пара-хокеїсти не виступатимуть на Іграх, вони пропустили шанс потрапити. При цьому в таких видах, як гірські лижі, біатлон, лижні гонки та сноуборд вони ще можуть отримати ліцензії", - зазначив президент МПК Філіп Крейвен.

Читайте такожThe Washington Post: Великий обман РосіїКритерієм допуску спортсмена буде наявність як мінімум двох допінг-тестів, зданих протягом шести місяців до кваліфікаційних стартів. При цьому представники ПКР, Мінспорту або будь-які інші офіційні особи РФ не зможуть бути присутніми на змаганнях, акредитації їм видані не будуть.

Через рішення МПК про відсторонення ПКР в серпні 2016 року російські паралімпійці у повному складі пропустили Ігри в Ріо-де-Жанейро. "Чому ми не використали цю схему в Ріо? Тоді ми вважали, що всі тотально корумповані, однак зараз ми бачимо прогрес у питанні відновлення російської антидопінгової роботи, зміні культури, вибудовуванні роботи Російського антидопінгового агентства", - підкреслив глава МПК.

"Спортсмени повинні бути в програмі тестування для участі як нейтральних, треба уточнити у ПКР, скільки [осіб] зможуть взяти участь", - відповів директор по зв'язках з громадськістю МПК Крейг Спенс на питання ТАСС, скільки російських паралімпійців зможе виступити в кваліфікаційних турнірах.

Як повідомляв УНІАН, Зимові паралімпійські ігри пройдуть в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 18 березня 2018 року.