Скандал в МОК: вибори столиці Олімпійських ігор 2016 року могли пройти нечесно

Поліція Ріо-де-Жанейро веде розслідування можливого підкупу членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під час виборів столиці Олімпійських ігор 2016 року. Про це повідомляє Independent.

Відзначається, що мова може йти про «міжнародну корупційну схему», завдяки якій стався підкуп членів МОК з метою отримання голосів на користь заявки Ріо-де-Жанейро.

Вранці 5 вересня поліція провела обшук в будинку колишнього голови оргкомітету ОІ-2016 Карлоса Артура Нузмана. Слідчі знайшли докази причетності Нузмана до корупційної схеми. Крім нього, суд виписав ордери на арешт двох його співучасників — бізнесменів Артура Сезара де Менезеса і Еліана Перейри Кавалканте.

Фінальне голосування за вибір столиці Ігор-2016 пройшло 2 жовтня 2009 року на 121-й сесії МОК у Копенгагені. У третьому раунді Ріо-де-Жанейро переміг Мадрид з рахунком 66:32. При цьому іспанська заявка зі значною перевагою лідирувала у першому раунді.

Олімпійські ігри відбулися в Ріо-де-Жанейро з 5-го по 21 серпня 2016 року. У змаганнях взяли участь більше 11 тисяч спортсменів з 207 країн світу. Переможцем медального заліку стала збірна США.