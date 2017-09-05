Світоліна програла в 1/8 фіналу тенісного US Open

У Нью-Йорку завершився матч 1/8 фіналу тенісного Відкритого чемпіонату США, в якому найсильніший гравець України і 4-а ракетка світу Еліна Світоліна поступилася Медісон Кейс з США, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:7, 6:1, 4:6 не на користь українки.

Гра тривала рівно 2 години і проходила у впертій і напруженій боротьбі. Перша партія і зовсім завершилася додатковим геймом - тай-брейком, де Кейс розгромила опонентку з рахунком 7:2. У відповідь, Світоліна у другій партії менш ніж за 25 хвилин розгромила суперницю, не давши їй взяти більше одного гейму.

Читайте такожСвітоліна стала найбільш високооплачуваною тенісисткою в історії УкраїниДоля матчу вирішилася в третьому сеті, де знову була запекла рівна боротьба. І більше в ній пощастило американці. Якщо в середині партії, за рахунку 1:2, Світоліна виграла 3 гейми поспіль і повела 4:2, то наприкінці українка програла 4 (!) гейми поспіль.

Таким чином, US Open покинула остання представниця України в одиночному розряді. Раніше з турнірної сітки вибули Леся Цуренко (1-е коло), Катерина Козлова (2-е коло) в жіночому турнірі і Олександр Долгополов (1/8 фіналу) у чоловічому.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США проходить в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня.