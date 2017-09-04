Українець Долгополов поступився першій ракетці світу Надалю в 1/8 фіналу US Open

Перший номер рейтингу ATP Рафаель Надаль здобув легку перемогу над українцем Олександром Долгополовим в четвертому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився в трьох партіях перемогою іспанця - 6:2, 6:4, 6:1.

Читайте такожДолгополов про підозри у договірному матчі: Ця історія більше схожа на циркДолгополов лише на початку гри чинив опір лідеру світового тенісу, але в першому сеті не реалізував два брейк-пойнти, в той час як Надаль грамотно зіграв на подачі суперника, зробивши два брейки у стартовій партії - 6:2.

У другій партії іспанець лише одного разу взяв подачу Долгополова, але гра Олександра як і раніше була далека від ідеалу. В третій партії боротьба велася лише номінально - Надаль легко довів справу до кінця, розгромивши українця - 6:1.

Відзначимо, що Долгополов втретє в кар'єрі дійшов до 1/8 фіналу турніру Великого Шолома. Його кращим досягненням залишається вихід у чвертьфінал на Australian Open в 2011 році.