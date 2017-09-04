Збірна України з тенісу вперше з 2013 року зіграє найсильнішим складом

Чоловіча збірна Украни з тенісу вперше з 2013 року збереться найсильнішим складом і 15-17 вересня зіграє у поєдинку Кубка Девіса з командою Ізраїлю за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони.

Поєдинок Ізраїль - Україна відбудеться в передмісті Ієрусалима Рамат-Хашароні. Національна збірна України відправиться в Ізраїль в неділю, 10 вересня, де вже з понеділка розпочне тренувальний збір.

Українська команда не збиралася у своєму найсильнішому складі з 2013 року. Цього разу капітан української національної команди Андрій Медведєв запросив до участі в матчі кращих тенісистів країни.

Читайте такожСвітоліна стала найбільш високооплачуваною тенісисткою в історії України"На сьогодні ми маємо підтвердження на участь в цьому принциповому матчі від Олександра Долгополова, Сергія Стаховського, Іллі Марченка та Дениса Молчанова. Узгоджені всі умови, замовлені квитки, заброньовані номера в готелі. Ми вирушаємо в Ізраїль найсильнішим складом і будемо боротися за перемогу", - сказав Медведєв, якого цитує прес-служба Федерації тенісу України.

Переможець матчу Ізраїль - Україна гарантує собі право провести сезон 2018 року в Першій групі Євро-Африканської зони. Команда, яка програє, захищатиме свою позицію в цьому дивізіоні в другому матчі плей-офф, що відбудеться в жовтні. Там суперником буде Румунія або Австрія.