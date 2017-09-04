Світоліна стала найбільш високооплачуваною тенісисткою в історії України

11:10, 04 вересня 2017
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Преміальні Еліни за кар'єру становлять 6,9 мільйонів доларів - це більше, ніж у Андрія Медведєва.

Світоліна побила рекорд в українському тенісі / Taiwan Open

Еліна Світоліна стала найбільш високооплачуваною тенісисткою в історії України, повідомляє Трибуна.

22-річна українка, вийшовши до 1/8 фіналу US Open, гарантовано отримає 253 625 доларів, які вона додасть до 6,66 мільйона доларів, зароблених раніше. У сумі її досягнення за кар'єру складе 6 913 341 долар.

Найуспішніший тенісист в історії України за результатами Андрій Медведєв за свою кар'єру заробив 6 721 598 доларів.

Дуже близький, щоб обійти Медведєва, 28-річний Олександр Долгополов. З урахуванням виходу в 1/8 фіналу US Open він заробив за кар'єру 6 712 631 долар.

Інші українські гравці пристойно відстають від першої трійки. Сергій Стаховський поки що заробив за всю кар'єру тільки 4,7 мільйона доларів.

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Теги: #Світоліна преміальні#Світоліна рекорд