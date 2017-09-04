Екс-перша ракетка світу росіянка Шарапова вибула з US Open, програвши в 1/8 фіналу

Колишня перша ракетка світу росіянка Марія Шарапова, яка посідає зараз 146-е місце у світі, припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. У четвертому колі росіянка поступилася 16-й сіяній Анастасії Севастовій з Латвії.

Поєдинок завершився в трьох сетах перемогою латвійки - 5:7, 6:4, 6:2.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Шарапова взяла першу партію, проте потім віддала перевагу суперниці, яка грала нестандартно і вдало використовувала укорочені удари, з якими не справлялася росіянка.

US Open-2017 став першим турніром Великого Шолома для Марії Шарапової майже за два роки. На початку 2016-го росіянка була дискваліфікована через підозри у прийнятті допінгу.

Організатори американського "мейджора" видали Шараповій "wild card", і вона успішно подолала три кола, перетворившись за цей час в одного з фаворитів змагань. Однак тепер Шарапова припиняє боротьбу на одному з чотирьох найпрестижніших турнірів у світі, що проходить в Нью-Йорку.