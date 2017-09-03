Світоліна вийшла в 1/8 фіналу тенісного US Open

У Нью-Йорку завершився матч третього раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу в жіночому одиночному розряді, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Шелбі Роджерс з США, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 7:5.

Гра тривала понад півтори години і проходила у в'язкій впертій боротьбі. Обидві суперниці намагалися нав'язати свою гру, але краще це вийшло в українки. Світоліна зуміла взяти по одному "зайвому" брейку в обох сетах.

На рахунку нашої спортсменки 4 ейси проти 2 у суперниці, а також 4 подвійні помилки - проти 3 у Роджерс. Українка реалізувала 5 брейк-поінтів з 7, в той час як американка - 3 з 6.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в 1/8 фіналу вийшов Олександр Долгополов.

Відкритий чемпіонат США з тенісу проходить в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня.