Долгополов обіграв серба Троїцькі і вийшов у 1/8 фіналу US Open

У Нью-Йорку завершився матч третього кола Відкритого чемпіонату США, в якому українець Олександр Долгополов обіграв Віктора Троїцькі з Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася в трьох партіях - 6:1, 6:0, 6:4.

Читайте такожСвітоліна і Долгополов вийшли у третє коло тенісного US OpenНаш спортсмен у "спринтерському" темпі, за 45 хвилин, буквально зім'яв зі шляху свого суперника в перших двох сетах, дозволивши тому виграти лише один гейм у стартовому сеті.

А в третій партії суперники грали приблизно на рівних, обмінявшись у середині сету брейками. Вирішальним у партії і матчі став другий брейк українця за рахунку 4:4. У 10-му та заключному геймі на своїй подачі наш спортсмен програвав 0:30 і 15:40, але зумів відіграти відставання, заробив матчбол і довів гру до перемоги.

Пізніше сьогодні свій матч третього кола одиночного розряду проведе Еліна Світоліна.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США в нинішньому році проходить у Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня.

Раніше з бортьби в жіночому одиночному розряді вибули Леся Цуренко (у першому колі) і Катерина Козлова (у другому).