Титулована американська тенісистка народила доньку

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка перервала у 2017 році виступи через вагітність, народила дочку. Пологи пройшли в клініці в штаті Флорида, повідомляє Бі-бі-сі.

Читайте такожТенісистка виступила на Вімблдоні на п'ятому місяці вагітностіБатько дитини - співзасновник сайту Reddit Алексіс Оганян, з яким вона заручилася в 2016 році. Тенісистку вже привітали її сестра Вінус Вільямс і тренер Патрік Муратоглу. Він також побажав їй якомога швидше набрати форму, додавши, що "попереду багато роботи". Сама Серена Вільямс раніше заявляла, що має намір повернутися на корт вже в січні 2018 року.

Серена Вільямс дізналася, що чекає свою першу дитину незадовго до початку Відкритого чемпіонату Австралії, який пройшов у січні цього року.

Вона розповідала журналу Vanity Fair, що нічого не підозрювала про вагітність, поки не відчула нездужання під час тренування. Її подруга Джессіка відразу ж запропонувала пройти тест на вагітність.

За словами Вільямс, всередині неї все обірвалося, коли вона побачила результат. "Боже мій, цього не може бути - я ж повинна грати на турнірі, - згадує про свої враження тенісистка. - Як я буду грати на Australian Open? Я планувала виграти Вімблдон цього року".

Подруга ще раз сходила в аптеку і купила відразу п'ять комплектів тестів на вагітність. Всі вони виявилися позитивними. Незважаючи на вагітність, Вільямс поїхала в Австралію і виграла свій черговий, 23-й за рахунком турнір серії Великого шолома в одиночному розряді.

Однак частину сезону, в тому числі три турніри "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдон і Відкритий чемпіонат США - тенісистці все ж довелося пропустити. Проте вона відразу заявила, що планує відновити кар'єру вже на початку 2018 року.

Серені Вільямс залишилося виграти один турнір Великого шолома, щоб повторити рекорд, що належить австралійській тенісистці Маргарет Корт, яка у 1960-1975 роках здобула 24 перемоги в турнірах "Великого шолома" в одиночному розряді.

Корт - єдина на даний момент тенісистка, яка виграла більше турнірів «Великого шолома», ніж Вільямс.