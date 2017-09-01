Легкоатлетка Левченко визнана найкращою спортсменкою серпня в Україні

Національний олімпійський комітет України визнав представницю легкої атлетики у стрибках у висоту Юлію Левченко найкращою спортсменкою серпня в Україні, повідомляє прес-служба НОК.

Її наставниця Ірина Пустовойт отримала звання найкращого тренера останнього літнього місяця.

Підводячи підсумки спортивного серпня Експертна комісія НОК відзначила здобутки українців на чемпіонатах світу з каное, легкої атлетики, спортивної боротьби та переможні виступи тенісистки Еліни Світоліної.

Читайте такожЮлія Левченко виграла срібло чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках у висоту Лауреаткою місяця стала чемпіонка II літніх Юнацьких Олімпійських ігор з легкої атлетики Юлія Левченко.

Високого визнання НОК 19-річна киянка отримала завдяки чудовому виступу на чемпіонаті світу в Лондоні, де Юлія здобула срібну медаль, на шляху до якої повторила особистий рекорд (1,97 м) та двічі оновила його (1,99 м, 2,01 м).

Нагадаємо, напередодні чемпіонату світу Юлія стала переможницею молодіжного чемпіонату Європи U-23.

Відзначимо, для Юлії Левченко це перше високе визнання Національного олімпійського комітету України.