Світоліна і Долгополов вийшли у третє коло тенісного US Open

У Нью-Йорку проходять матчі четвертого дня Відкритого чемпіонату США з тенісу, де українці Еліна Світоліна та Олександр Долгополов виграли свої поєдинки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна виграла свій матч у росіянки Євгенії Родіної в двох партіях з однаковим рахунком 6:4, 6:4. Примітно, що в другій партії українка за рахунку 2:2 виграла три гейми поспіль - 5:2. Але, перебуваючи в кроці від перемоги в матчі, українка несподівано програла два гейми поспіль. Тим не менш, на 10-й гейм партії українка зібралася і впевнено довела справу до перемоги.

Читайте такожСвітоліна і Долгополов виграли матчі першого кола тенісного US Open У свою чергу, Долгополов свій матч проти Томаша Бердиха з Чехії виграв в чотирьох партіях. Після вчорашньої перемоги в матчі-трилері в п'яти партіях, українець обмінявся на початку матчу з суперником легкими перемогами - 3:6, 6:1, у впертій боротьбі здолав опонента в третьому сеті - 7:6 і закріпив свій успіх в завершальній четвертій партії - 6:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше турнір покинули дві представниці України. Леся Цуренко вибула з боротьби в першому колі, Катерина Козлова - у другому.

Відкритий чемпіонат США з тенісу проходить в цьому році з 28 серпня по 10 вересня.