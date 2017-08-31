Бійці MMA мало не вбили озброєного хлопця, який хотів пограбувати їхній зал

В американському місті Бербенк невідомий молодий чоловік, озброєний пістолетом, намагався пограбувати зал MMA (змішані бойові мистецтва). Про це повідомляє Xsport. Для зловмисника це закінчилося дуже жорстким побиттям.

У момент пограбування в залі залишалися тренер і його боєць. Коли злодій зайшов з пістолетом в приміщення, наставник вибив зброю з його рук і знешкодив, добряче побивши.

На американському телебаченні тренер розповів, що використовував свої інстинкти з дзюдо, щоб знешкодити і забрати пістолет.

Відзначимо, що «знешкодження», судячи з фотографій грабіжника, складалося з дуже жорсткого побиття, після якого потрібна була госпіталізація.