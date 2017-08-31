Бійці MMA мало не вбили озброєного хлопця, який хотів пограбувати їхній зал
13:41, 31 серпня 2017Інше
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Молодий чоловік обрав не найкраще місце для пограбування.
Злодій-невдаха в США був побитий спортсменами ММА / xsport.ua
В американському місті Бербенк невідомий молодий чоловік, озброєний пістолетом, намагався пограбувати зал MMA (змішані бойові мистецтва). Про це повідомляє Xsport. Для зловмисника це закінчилося дуже жорстким побиттям.
У момент пограбування в залі залишалися тренер і його боєць. Коли злодій зайшов з пістолетом в приміщення, наставник вибив зброю з його рук і знешкодив, добряче побивши.
На американському телебаченні тренер розповів, що використовував свої інстинкти з дзюдо, щоб знешкодити і забрати пістолет.
Відзначимо, що «знешкодження», судячи з фотографій грабіжника, складалося з дуже жорсткого побиття, після якого потрібна була госпіталізація.
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