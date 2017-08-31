Долгополов про підозри у договірному матчі: Ця історія більше схожа на цирк

Український тенісист, перша ракетка країни Олександр Долгополов відповів на питання про свою участь у нібито договірному матчі, а також розслідування TIU.

"Хочете мою чесну відповідь? Плювати я хотів, якщо чесно, тому що це все схоже на цирк. Я читав цю статтю, в якій автор спирався на статистику моїх брейкпойнтів. Ви серйозно? Ви дивитеся на статистику і кажете, що це був договірний матч, тому що існує цей ринок ставок. Я навіть не хочу це обговорювати", - сказав Олександр Долгополов під час прес-конференції в Нью-Йорку, передає btu.org.ua.

"Зі мною зв'язувався анти-корупційний комітет (TIU), я поважаю їх роботу, вони отримали від мене всю необхідну інформацію. Зрештою, я ні в що не залучений. Але в підсумку ці хлопці все одно пишуть подібну маячню. Для мене, якщо ви пишете подібні речі до самого розслідування, це виглядає як повна дурість", - зазначив Долгополов.

Читайте також"Організатор" хокейного "договорняка" на ЧС-2017 Лазаренко: Я знаю, хто мене "призначив" організатором злочинної групи"Чи намагалися мене втягнути в договірні матчі? Не особливо, у мене не так багато друзів в соціальних мережах. Якщо ти занадто часто роздаєш свій номер телефону, то таке може статися, але я таких випадків навіть не пригадую. Кожен раз, коли я заходжу на свою сторінку, то видаляю повідомлень 10, тому що хтось загрожує або пише щось в цьому дусі на адресу моєї родини".

Однак такої відповіді журналістам здалося недостатньо, і на прес-конференції знову повернулися до цієї теми.

"Я прийшов сюди після п'ятисетового матчу, а ви все запитуєте мене про ставки. Можете запитати щось нормальне? Не хочу я відповідати на ці дурні питання. Я старався як міг в тому поєдинку, так, мені не вдалося показати свою кращу гру. Фізично я був слабкий, я просто втрачав свідомість у тому матчі, мене зовсім не тішив мій стан. Ви пишете казки або новини?"

Долгополов додав, що співпрацює зі слідчими, які ведуть справу про "договорняк".

"Я впевнений, що TIU проведе справедливе розслідування. Вони отримали досить особисті відомості і, думаю, якщо ви щось таке зробили, то вони зможуть це знайти. Я надав їм всю інформацію, у них більше не було до мене запитань і тема була закрита. Я чув новини, що три матчі з Вімблдону потрапили під підозру, але ми читаємо про це постійно, хоча поки що не бачимо, щоб когось зловили або усунули. Мені здається, в TIU працюють досить серйозні люди, вони відповідально ставляться до справи. Я розмовляв з ними кілька разів. Вони отримують багато інформації і це просто дивно, що в підсумку вони нічого не знаходять".

Як повідомляв УНІАН, підрозділ організації Tennis Integrity Unit, який займається боротьбою з можливими договірними матчами в тенісі, оголосив про початок розслідування поєдинку, який відбувся в середині серпня на турнірі ATP-250 в Вінстон-Сейлемі. Мова йде про матч між Долгополовим і бразильяцем Монтейро, в якому українець несподівано поступився.