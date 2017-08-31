Українка Катерина Козлова програла 17-й ракетці світу у другому колі US Open

Українська тенісистка Катерина Козлова, що посідає 118-е місце в рейтингу WTA, першою з представників України провела матч другого кола Відкритого чемпіонату США.

Її суперницею була 17-а ракетка світу Анастасія Севастова з Латвії. Матч тривав 1 годину 23 хвилини і закінчився перемогою Севастової у двох сетах. В обох партіях Козлова виграла по чотири гейми - 4:6, 4:6.

На рахунку Козлової чотири реалізованих брейк-пойнти з п'яти. Тим не менш, українка погано грала на своїй подачі - у неї лише 44% виграних м'ячів на першій подачі і 45% на другий. Севастова в підсумку зробила шість брейків.

Як повідомляв УНІАН, також у друге коло US Open пробилися вчора Еліна Світоліна та Олександр Долгополов.