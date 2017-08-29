У Житомирі відзначили нагородами призерів ХХІІІ Дефлімпійських ігор 2017 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, під час 24 позачергової сесії сьомого скликання Житомирської міської ради міський голова Сергій Сухомлин та секретар міської ради Наталія Чиж відзначили за високі спортивні досягнення, значний особистий внесок у розвиток спорту відзнакою «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня призерів ХХІІІ Дефлімпійських ігор 2017, спортсменів-інструкторів штатної збірної України з волейболу серед спортсменів з вадами слуху Олега Антонюка та Ігора Завіруху.

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Також за значний особистий внесок у розвиток спорту, підготовку срібних призерів ХХІІІ Дефлімпійських ігор 2017 нагрудним знаком «Відзнака» нагородили тренерів-викладачів з волейболу Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Олександра Краснощокова та Василя Глабчука.

«Приємно, що спортсмени та тренери отримали нагороди від керівництва міста за досягнення у спорті на найвищому рівні – срібло на Олімпійських іграх серед людей з вадами слуху. Здобуті перемоги принесли славу та повагу для нашого міста», – пояснив на сесії начальник Житомирського регіонального центру «Інваспорт» Юрій Панасюк.