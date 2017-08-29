Росіянка Шарапова без ігрової практики обіграла другу ракетку світу Халеп на старті US Open

146-а ракетка світу росіянка Марія Шарапова пробилася у друге коло US Open, в першому раунді обігравши одну з головних фавориток турніру румунку Симону Халеп, яка посідає друге місце в світовому рейтингу.

Матч тривав 2 години 46 хвилин і закінчився перемогою Шарапової в трьох сетах - 6:4, 4;6, 6:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

Шарапова зробила сім ейсів і реалізувала п'ять брейк-пойнтів при 64-х невимушених помилках. На рахунку Халеп одна подача навиліт, чотири реалізованих брейк-пойнти і 14 невимушених помилок.

Після цієї перемоги Шарапова, яка вперше виступила на турнірі Великого Шолома після допінгового скандалу, відкрила собі сприятливу сітку. Перед стартом змагань організатори видали росіянці wild card, не звертаючи уваги на її допинговую історію.

У перший день турніру припинила боротьбу ще одна фаворитка - британська тенісистка Йоханна Конта, яка поступилася Александрі Круніч з Сербії - 6:4, 3:6, 4:6.

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна свій перший матч на Відкритому чемпіонаті США проведе сьогодні проти чешки Катержини Синякової.