Переможниця кваліфікації US Open Козлова виграла перший матч основного турніру

У Нью-Йорку завершився матч першого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу, в якому українка Катерина Козлова обіграла Ірину Камелію Бєгу, повідомляє офіційний сат змагань.

Матч завершився з рахунком 6:2, 7:6 (9:7).

У першому сеті українка мала повну перевагу і завершила його з розгромним рахунком за 34 хвилини. Друга партія розвивалася куди більш важко. Тим не менш, українка зуміла зрівняти рахунок під завісу партії а у вирішальному 13-му геймі здолала суперницю з рахунком 9:7.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини.

Таким чином, Козлова виграла четвертий матч поспіль у нинішньому році на турнірі в Нью-Йорку. Раніше українка виграла три зустрічі поспіль в рамках кваліфікації US Open-2017.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США з тенісу в нинішньому році проходить у Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня.