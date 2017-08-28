Українки виграли два золота Універсіади з легкої атлетики та художньої гімнастики

У Тайбеї завершився розіграш чергових комплектів нагород в легкої атлетики та художньої гімнастики на Універсіаді-2017 де українка Оксана Окунєва виграла золоту медаль у стрибках у висоту, а команда гімнасток - у вправі з трьома м'ячами і двома обручами, повідомляє офіційний сайт змагань.

Окунева з першої спроби подолала планку на висоті 1,80 метра, 1,84, 1,90 і 1,97, з другої - 1,88 і з третьої - 1,94 метра. Планку на висоті 2 метри рівно українка тричі збила.

Срібним призером Універсіади в цій дисципліні стала ще одна українка Ірина Геращенко з результатом 1,91 м.

У командних змаганнях з художньої гімнастики збірна України за свій виступ у фіналі отримала від суддів 33,550 бали. Українки випередили команду Тайваню (32 бали рівно) і Росії (31,350).

Українки виступали у складі Марина Макарова, Валерія Гудим, Дарина Сич, Анастасія Подрушняк і Аліна Бихно.

Таким чином, на рахунку збірної України 12 золотих, 10 срібних та 11 бронзових медалей - 33 нагороди. Команда знаходиться на 6-му місці в загальному медальному заліку.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Тайбеї проходить з 19 по 30 серпня.