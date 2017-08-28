Гандбольний "Мотор" виграв Суперкубок України

У Запоріжжі відбулося відкриття гандбольного сезону в Україні. Місцеві команди "Мотор" і ЗТР - лідери чоловічого гандболу в Україні - розіграли трофей за Суперкубок.

Дебют поєдинку залишився за ЗТР. Підопічні Віталія Ната взяли ініціативу в свої руки і вели в рахунку більшу частину матчу, повідомляє офіційний сайт ФГУ.

Переломний відрізок стався за рахунку 18:18. Спочатку Денисов закинув важливий м'яч, а потім воротар-новачок «Мотора» Терехов відбив семиметровий. Дуплет Пачковскі - і рахунок став 21:18.

І хоча грати залишалося ще вісім хвилин, «Мотор» довів поєдинок до непростої перемоги - 24:21 - й чергового титулу.

Запорізький «Мотор» виграв свій 3-й Суперкубок України, притому, що історія розіграшу трофею налічує всього три роки.

«Мотор» (Запоріжжя) – ЗТР (Запоріжжя) - 24:21 (7:9)

Запоріжжя. ДС ЗАС. 500 глядачів.