Український дует Недобега і Горшковозов виграв золото Універсіади в стрибках у воду в міксті
23:04, 27 серпня 2017Інше
0
Це десяте золото української збірної на Універсіаді в Тайбеї.
Олександр Горшковозов і Анастасія Недобега / xsport.ua
Українські спортсмени Олександр Горшковозов та Анастасія Недобега стали переможцями Універсіади-2017 в Тайбеї зі стрибків у воду у змішаних командах, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українська команда набрала 398.90 бали, залишивши конкурентів далеко позаду. Друге місце у канадців (362.80 бала), третіми стали німці (353.15 бали).
Це вже 10-та золота медаль України на Універсіаді. Українська команда посідає 7-е місце в загальнокомандному заліку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter