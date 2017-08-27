Український дует Недобега і Горшковозов виграв золото Універсіади в стрибках у воду в міксті

Українські спортсмени Олександр Горшковозов та Анастасія Недобега стали переможцями Універсіади-2017 в Тайбеї зі стрибків у воду у змішаних командах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда набрала 398.90 бали, залишивши конкурентів далеко позаду. Друге місце у канадців (362.80 бала), третіми стали німці (353.15 бали).

Це вже 10-та золота медаль України на Універсіаді. Українська команда посідає 7-е місце в загальнокомандному заліку.