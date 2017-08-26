В Одеській області на чорноморському узбережжі в рамках фестивалю Z-Games завершився Кубок України з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок.

Як повідомляє офіційний сайт Спортивного комітету України, 68 команд з усієї країни боролися за національну першість.

Сюрпризом у жіночому заліку став склад фіналістів, де прогнозовані фаворити Махно/Махно зіграли з абсолютно неочікуваними суперниками – молодою командою Чередніченко/Шумейко, яка у півфіналі з рахунком 2:1 обіграла пару суперниць Луніна/Безпалько.

У фіналі Олена Чередніченко і Анна Шумейко гарно тримались, але дівчатам недоставало досвіду та тактики, яким досконало володіли сестри Ірина та Інна Махно. З рахунком 2:0 сестри здобули золото. Срібло у команди Чередніченко/Шумейко, а бронзу здобула команда Литвиненко/Чекмарьова.

Чоловіча сітка була більш передбачуваною. Всі найсильніші команди вийшли до півфіналу. Тут у боротьбі за право змагатись за перше та друге місце зійшлись команди Медяник/Резник проти хлопців з Запоріжжя Гордєєв/Журавель. Інший півфінальний матч зіграли хмельничани Попов/Денін проти запорізької команди Ємельянчик/Паленко.

У фінал з рахунком 2:0 пройшли Медяник/Резник та Попов/Денін. Чоловічий тандем з Хмельниччини Попов/Денін у фіналі розбив суперників та здобув золоті нагороди змагань. Підсумок чоловічого заліку: золото у команди Попов/Денін, срібна медаль у команди Медяник/Резник, бронзова нагорода дісталась хлопцям з Запоріжжя Ємельянчик/Паленко.