Збірна України виграла три медалі у спортивній ходьбі на Універсіаді

Наші спортсмени завоювали два "золота" і одну "бронзу".

Збірна України зі спортивної ходьби виграла три медалі на Універсіаді в Тайбеї. Інна Кашина виграла золоту нагороду на дистанції 20 км з результатом 1 година 39 хвилин 44 секунди, випередивши китаянку Ксін Жан і фінку Елізу Нойвонен. У командному змаганні українки також завоювали золото, чоловіча команда виграла бронзу.

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