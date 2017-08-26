Збірна України виграла три медалі у спортивній ходьбі на Універсіаді

14:26, 26 серпня 2017
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Наші спортсмени завоювали два "золота" і одну "бронзу".

Ольга Кашина приніс Україні "золото" Універсіади / xsport.ua

Збірна України зі спортивної ходьби виграла три медалі на Універсіаді в Тайбеї.

Інна Кашина виграла золоту нагороду на дистанції 20 км з результатом 1 година 39 хвилин 44 секунди, випередивши китаянку Ксін Жан і фінку Елізу Нойвонен.

У командному змаганні українки також завоювали золото, чоловіча команда виграла бронзу.

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Теги: #Універсіада-2017#Інна Кашина спортивна ходьба