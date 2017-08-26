Збірна України виграла три медалі у спортивній ходьбі на Універсіаді
14:26, 26 серпня 2017Інше
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Наші спортсмени завоювали два "золота" і одну "бронзу".
Інна Кашина принесла Україні "золото" Універсіади / xsport.ua
Збірна України зі спортивної ходьби виграла три медалі на Універсіаді в Тайбеї.
Інна Кашина виграла золоту нагороду на дистанції 20 км з результатом 1 година 39 хвилин 44 секунди, випередивши китаянку Ксін Жан і фінку Елізу Нойвонен.
У командному змаганні українки також завоювали золото, чоловіча команда виграла бронзу.
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