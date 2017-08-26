Козлова стала єдиною українською тенісисткою, що потрапила на US Open через кваліфікацію

У Нью-Йорку завершилися матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, де єдиною українкою, яка пробилася в основний турнір стала Катерина Козлова, повідомляє офіційний сайт турніру.

Козлова у фінальному матчі кваліфікації зійшлася з Анною Кароліною Шмієдловою зі Словаччини.

Суперниці на рівних провели перший сет, але у вирішальному геймі - тай-брейку - наша спортсменка несподівано поступилася з великим рахунком 6:7 (1:7). Але, вже у другій партії Козлова заволоділа ініціативою (3:0), дозволила суперниці швидко зрівняти рахунок, але реалізувала свою перевагу в кінцівці партії. А в третьому сеті Козлова знову виграла три гейми на старті і довела сет до розгромної перемоги - 6:7, 6:4, 6:1.

Гра тривала 2 години 25 хвилин.

Раніше сьогодні у фіналі кваліфікації в чоловічому турнірі програв Сергій Стаховський, який поступився в трьох партіях Вацлаву Сафранеку з Чехії - 6:3, 5:7, 1:6.

Таким чином, в основний турнір змагань пробилася лише одна спортсменка з шести представників України.

Раніше, крім Стаховського, з боротьби вибули Ілля Марченко, Ольга Янчук (перше коло), Ангеліна Калініна та Катерина Бондаренко (друге коло).

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США в цьому році пройде в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня. Безпосередньо в основну сітку потрапили Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Олександр Долгополов.