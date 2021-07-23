Радісну звістку від лікарів про те, що хвороба відступила, гімнастка дізналася 29 червня.

Українська гімнастка, дворазова чемпіонка Європи Валерія Юзьвяк поборола рак. Злоякісну пухлину у 21-річної спортсменки діагностувати у лютому 2021 року.

Про одужання дівчина розповіла у своїх соцмережах. Вона подякувала всім за моральну й фінансову підтримку.

Читайте також"Пишу і руки тремтять": у 21-річної української чемпіонки Європи з гімнастики виявили рак"Лікарі підтвердили факт того, що я здорова. На цей час мій організм чистий. Сказати, що я була дуже рада, це нічого не сказати", - поділилася дівчина.

"Пройшовши через все це пекло (адже по-іншому це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас: живіть і цінуйте кожен прожитий день. Насолоджуйтесь своїм життям зараз", - додала Юзьвяк.

Валерія Юзьвяк - досягнення гімнастки

Валерія Юзьвяк пробилася до збірної України у 2014 році. На Олімпіаді-2016 вона була в команді запасною.

На чемпіонаті Європи - 2020 в Києві Юзьвяк, виступаючи в команді, з Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Бондарчук і Діаною Баєвою завоювала золото у вправі з п'ятьма м'ячами, срібло - у вправі з обручами й булавами та бронзу - в груповому багатоборстві. У підсумку збірна України завоювала золоту медаль у командній першості.

Також Юзьвяк вигравала два срібла в командних змаганнях на ЧЄ-2018 у Гвадалахарі та бронзу ЧС-2018 в Софії.

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Автор: Ольга Робейко