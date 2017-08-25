Штангістка Деха принесла Україні сьоме золото Універсіади

У Тайбеї завершилися змагання з важка атлетики у ваговій категорії до 90 кг. серед жінок, де перемогу здобула українка Ірина Деха, повідомляє офіційний сайт змагань.

Деха виграла з новим рекордом Універсіади.

Українка подняля штангу вагою 111 кг. в ривку і 135 кг. - в поштовху, вигравши більш ніж впевнено. У сумі в українки 246 кг.

У Діани Мстіевой з Росії - 242 кг., У Ло з Тайваню - 235 кг.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 20 медалей - 7 золотих, 7 срібних і 6 бронзових нагород.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада-2017 проходить з 19 по 30 серпня.