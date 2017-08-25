Стаховський і Козлова вийшли у вирішальний раунд кваліфікації US Open

У ніч на п'ятницю в Нью-Йорку відбулися матчі другого раунду кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, де перемогу здобули два з чотирьох представників України, повідомляє офіційний сайт турніру.

Сергій Стаховський вийшов у вирішальний третій раунд змагань обігравши у впертій боротьбі Фелікса Оже-Альясіма з Канади - 7: 6 (8), 6: 4.

У свою чергу, Катерина Козлова виявилася сильнішою Фанні Столлар з Угорщини. Цей матч тривав 1 година 1 хвилину - 6: 2, 6: 3.

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Ще дві українки завершили свою боротьбу на турнірі не дійшовши до фіналу кваліфікації. Ангеліна Калініна поступилася Ганні Блинкова з Росії в трьохсетовому матчі (3: 6, 6: 1, 0: 6), а Катерина Бондаренко практично без боротьби поступилася Саші Вікері з США (1: 6, 4: 6).

Таким чином, у вирішальний раунд кваліфікації потрапили два представники України з шести. Крім Калініної і Бондаренко, в першому ж матчі турніру зазнали поразки Ілля Марченко і Ольга Янчук.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США цього року пройде в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня. Безпосередньо в основну сітку потрапили Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Олександр Долгополов.