Козлова подолала стартовий раунд кваліфікації US Open, Марченко вибув з боротьби

У Нью-Йорку відбулися матчі другого дня кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, де свої матчі у рамках першого кола провели Катерина Козлова та Ілля Марченко, повідомляє офіційний сайт турніру.

Козлова провела на корті всього 42 хвилини і за цей час програла лише один гейм Хлое Паці (Франція). Українка "всуху" виграла першу партію, а потім віддала гейм у другому, розгромивши опонентку у підсумку - 6:0, 6:1.

Читайте такожСвітоліна і Цуренко будуть сіяними на останньому турнірі Великого Шолома в цьому році US OpenУ свою чергу, Ілля Марченко (Україна) провів майже дві години на корті в боротьбі з Йорісом Де Лорі (Бельгія), але програв у впертій боротьбі - 6:3, 3:6, 4:6. Наш спортсмен нав'язав супернику боротьбу в першій партії, яку виграв з великим відривом, але надалі, не витримав власний темп і почав програвати опоненту, так і не зумівши надалі "повернутися в гру".

Таким чином, у другий раунд кваліфікації вийшли чотири з шести представників України.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої матчі першого кола кваліфікації виграли Сергій Стаховський, Ангеліна Калініна і Катерина Бондаренко.

Відкритий чемпіонат США пройде в цьому році в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня.