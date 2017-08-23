Беленюк визнаний кращим борцем світу 2016 року

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк визнаний кращим борцем світу в 2016-му році за версією United World Wrestling, повідомив сам українець на своїй сторінці в Instagram.

В якості призу спортсмен отримав від організації чек на суму 10 тисяч доларів США.

"Спасибі UWW за визнання мене кращим борцем за підсумками 2016-го року у світі, спасибі всім хто сприяв моїм досягненням у цьому році! Хоч в 2017-му році все пропустив, планую в 2018-му почати потихеньку повертатися на лідируючі позиції європейських і світових арен. Дякую всім хто в мене вірить і підтримує", - написав спортсмен.

Читайте такожУкраїнець Жан Беленюк не візьме участі в чемпіонаті Європи з греко-римської боротьбиВ 2016-му році українець виграв чемпіонат Європи в Ризі і завоював срібло на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро при досить неоднозначному суддівстві поєдинку з представником Росії грузинського походження. Рефері в тій сутичці був грузинський арбітр..., що проживає в російській Твері.

Комі того, Беленюк виграв золото чемпіонату світу-2015.

У 2017-му році спортсмен несподівано програв на чемпіонаті України і не зміг потрапити до складу національної збірної команди України на європейську та світову першість.