Українець Олег Верняєв завоював ще одну медаль Універсіади
12:31, 23 серпня 2017Інше
133
Цього разу український гімнаст здобув срібло в опорному стрибку.
Олег Верняєв / sport.ua
Українець Олег Верняєв завоював чергову медаль на Універсіаді-2017, яка проходить в Тайбеї, повідомляє офіційний сайт змагань.
23-річний гімнаст посів друге місце в опорному стрибку, набравши 14.733 бали. Золото - у спортсмена з Домініканської Республіки (14.783 бала), бронза - у атлета з Румунії.
Ще один український гімнаст Ігор Радівілов набрав 13.999 бала і посів шосте місце.
Нагадаємо, раніше Верняєв здобув срібло у складі збірної в командних змаганнях, а також завоював золото у багатоборстві. Сьогодні, 23 серпня Олег завоював ще дві медалі на Універсіаді-2017 в Тайбеї. Український гімнаст здобув срібло у вправах на коні і бронзу на кільцях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter