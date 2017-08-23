Українець Олег Верняєв завоював ще одну медаль Універсіади

Українець Олег Верняєв завоював чергову медаль на Універсіаді-2017, яка проходить в Тайбеї, повідомляє офіційний сайт змагань.

23-річний гімнаст посів друге місце в опорному стрибку, набравши 14.733 бали. Золото - у спортсмена з Домініканської Республіки (14.783 бала), бронза - у атлета з Румунії.

Ще один український гімнаст Ігор Радівілов набрав 13.999 бала і посів шосте місце.

Нагадаємо, раніше Верняєв здобув срібло у складі збірної в командних змаганнях, а також завоював золото у багатоборстві. Сьогодні, 23 серпня Олег завоював ще дві медалі на Універсіаді-2017 в Тайбеї. Український гімнаст здобув срібло у вправах на коні і бронзу на кільцях.