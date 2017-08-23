Гімнаст Олег Верняєв завоював ще дві медалі всесвітньої Універсіади

Українець Олег Верняєв завоював ще дві медалі на Універсіаді, яка проходить в Тайбеї, повідомляє офіційний сайт змагань.

23-річний гімнаст виграв срібло у вправах на коні, набравши 15.033 бали, а також посів третє місце у вправах на кільцях (14.800 бали).

Нагадаємо, раніше Верняєв став чемпіоном Універсіади в багатоборстві, а також здобув срібло у складі збірної в командних змаганнях. Таким чином, всього на його рахунку чотири медалі на головних студентських змаганнях.