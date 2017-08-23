Гімнаст Олег Верняєв завоював ще дві медалі всесвітньої Універсіади
11:10, 23 серпня 2017Інше
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Українець виграв срібло у вправах на коні і бронзу на кільцях.
У Олега Верняєва чотири медалі Універсіади-2017 / enbw-dtbpokal.de
Українець Олег Верняєв завоював ще дві медалі на Універсіаді, яка проходить в Тайбеї, повідомляє офіційний сайт змагань.
23-річний гімнаст виграв срібло у вправах на коні, набравши 15.033 бали, а також посів третє місце у вправах на кільцях (14.800 бали).
Нагадаємо, раніше Верняєв став чемпіоном Універсіади в багатоборстві, а також здобув срібло у складі збірної в командних змаганнях. Таким чином, всього на його рахунку чотири медалі на головних студентських змаганнях.
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