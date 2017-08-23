Три з чотирьох українських тенісистів вийшли у другий раунд кваліфікації US Open

00:28, 23 серпня 2017
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Ольга Янчук не підтримала зусилля партнерів по національній команді.

Стаховський не зміг обіграти у Карші гравця з третьої сотні світового рейтингу / sportonline.ua

У Нью-Йорку завершилися матчі першого дня кваліфікаційного турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу за участю українських тенісистів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Три з чотирьох представників нашої країни продовжують боротьбу в турнірі.

Сергій Стаховський, з легкістю обіграв Олексія Ватутіна з Росії - 6:2, 6:1.

Ангеліна Калініна також обіграла росіянку Ксенію Ликіну в трьох партіях з рахунком 6:2, 1:6, 6:3.

У свою чергу, Катерина Бондаренко, віддала своїй суперниці Сільвії Солер-Еспіносі з Іспанії всього чотири гейми (6:2, 6:2).

Єдиної поразки зазнала Ольга Янчук, яка поступилася Олександрі Кіїк з США - 1:6, 6:2, 4:6.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 серпня, свої матчі першого раунду кваліфікації US Open проведуть Ілля Марченко і Катерина Козлова.

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Теги: #US Open кваліфікація#Стаховський на турнірі в Нью-Йорку