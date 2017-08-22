Норвезька чемпіонка з лижних гонок пропустить наступну Олімпіаду через збільшення терміну дискваліфікації

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) збільшив термін дискваліфікації знаменитої норвезької лижниці Терези Йохауг до 18 місяців, через що вона пропустить весь наступний сезон, повідомляє SportArena.

У жовтні минулого року Йохауг попалася на вживанні забороненого препарату клостебола. Норвежка була тимчасово відсторонена від змагань до кінця розглядів. Сама Йохауг і її лікар стверджували, що препарат потрапив в організм спортсменки випадково: вона не звернула увагу на те, що він входив до складу крему від опіків. НОК Норвегії врахував ці свідчення і в лютому дискваліфікував спортсменку на 13 місяців.

Час початку дискваліфікації повинен був відраховуватися з жовтня 2016 року, тобто з початку тимчасового відсторонення Йохауг. 13-місячна дискваліфікація давала 2-разовій володарці Кубка світу можливість повернутися в спорт до початку олімпійського сезону 2017/2018.

Читайте такожОлімпійську чемпіонку з лижних гонок з Норвегії можуть дискваліфікувати на 14 місяцівОднак Міжнародна лижна федерація (FIS), порахувала покарання недостатньо суворим для Йохауг і подала апеляцію до CAS з вимогою збільшити термін дискваліфікації 29-річної норвежки.

CAS неодноразово відкладав прийняття рішення по справі Йохауг, проте сьогодні нарешті-таки оголосив свій вирок: 18 місяців дискваліфікації. Йохауг зможе повернутися в спорт лише в квітні 2018 року, а, значить, пропустить весь майбутній сезон, включаючи зимову Олімпіаду 2018 року в Пхенчхані.

Тереза Йохауг є олімпійською чемпіонкою Ванкувера в естафеті, 7-разовою чемпіонкою світу, 2-кратною володаркою Кубка світу і 2-кратною переможницею супербагатоденки Тур де Скі.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхенчхані (Південна Корея) з 9 по 25 лютого 2018 року.