Визначилися суперники українських тенісистів в кваліфікації US Open
У попередніх змаганнях виступлять шість представників нашої країни.
У Нью-Йорку відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, де виступлять 6 представників України, повідомляє офіційний сайт змагань.
За вихід в основну сітку змагань зіграють Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Ангеліна Калініна, Катерина Бондаренко, Ольга Янчук і Катерина Козлова.
На чвертьфінальній стадії кваліфікації українці отримали в суперники наступних гравців:
Сергій Стаховський (Україна) – Олексій Ватутін (Росія)
Ангеліна Калініна (Україна) - Ксенія Ликіна (Росія)
Катерина Бондаренко (Україна) – Сільвія Солер-Еспіноса (Іспанія)
Ольга Янчук (Україна) – Олександра Кіїк (США)
Ілля Марченко (Україна) – Йоріс Де Лорі (Бельгія)
Катерина Козлова (Україна) – Хлое Паці (Франція)
Як повідомляв УНІАН, четвертий і завершальний турнір року з серії "Великого шолома" пройде в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня