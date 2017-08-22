Визначилися суперники українських тенісистів в кваліфікації US Open

У Нью-Йорку відбулося жеребкування кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, де виступлять 6 представників України, повідомляє офіційний сайт змагань.

За вихід в основну сітку змагань зіграють Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Ангеліна Калініна, Катерина Бондаренко, Ольга Янчук і Катерина Козлова.

На чвертьфінальній стадії кваліфікації українці отримали в суперники наступних гравців:

Сергій Стаховський (Україна) – Олексій Ватутін (Росія)

Ангеліна Калініна (Україна) - Ксенія Ликіна (Росія)

Катерина Бондаренко (Україна) – Сільвія Солер-Еспіноса (Іспанія)

Ольга Янчук (Україна) – Олександра Кіїк (США)

Ілля Марченко (Україна) – Йоріс Де Лорі (Бельгія)

Катерина Козлова (Україна) – Хлое Паці (Франція)

Як повідомляв УНІАН, четвертий і завершальний турнір року з серії "Великого шолома" пройде в Нью-Йорку з 28 серпня по 10 вересня